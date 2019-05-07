«Бостон Брюинз» стал вторым полуфиналистом Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» одержал победу в шестом матче серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Игра, прошедшая на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Огайо, завершилась победой гостей 3:0.

В первом периоде команды голов забить не смогли. В середине второй двадцатиминутки счет в игре открыл чешский форвард Давид Крейчи. В третьем периоде Маркус Юханссон и Дэвид Бэкес в течение двух минут забросили еще две шайбы, установив окончательный результат.

Благодаря этой победе «Бостон» выиграл серию 4-2. До этого «медведи» одержали две победы дома и одну в гостях. В финале Восточной конференции бостонцы встретятся с «Каролиной Харрикейнз». Клуб из города Роли в первом раунде выбил действующего победителя Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» (4-3), а во втором — «Нью-Йорк Айлендерс» (4-0).

В Западной конференции пока не определились финалисты. За выход борются две пары команд — «Сент-Луис Блюз» против «Даллас Старз» и «Сан-Хосе Шаркс» против «Колорадо Эвеланш». В первой паре счет в серии 3-3, во второй — 3-2 в пользу «Сан-Хосе» (шестая игра серии начнется в 5:00 мск 7 мая).