В Западной конференции НХЛ определился первый полуфиналист Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» на домашнем льду в седьмом матче серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Даллас Старз» и вышел в финал Западной конференции. Матч завершился победой «блюзменов» во втором овертайме со счетом 2:1.

В первом периоде команды обменялись шайбами. На гол «Сент-Луиса» в исполнении защитника Винса Данна «Даллас» ответил броском Матса Цукарелло. Во втором и третьем отрезках игры команды забить не смогли. При этом во второй двадцатиминутке у хозяев было две возможности реализовать большинство.

Первый овертайм также закончился без голов, а в начале второго Патрик Марун принес команде из штата Миссури победу в матче и в серии.

«Сент-Луис» попал в финал Западной конференции (полуфинал Кубка Стэнли) впервые с сезона 2015/16. В свою очередь «Даллас» в последний раз играл в финале конференции в сезоне 2007/08.