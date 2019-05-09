Заслуженный пилот назвал возможные ошибки экипажа сгоревшего SSJ100

Бывший летный директор «Внуковских авиалиний», заслуженный пилот Юрий Сытник заявил «РИА Новости», что авиакатастрофа в московском аэропорту Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу.

Он выразил мнение, что пилоты «при входе в зону грозовой деятельности не выключили первый комплект автопилота, не выключили первый комплект локатора и не выключили один из комплектов радиостанции». Сытник заявил, что в связи с этим экипаж потерял радиосвязь.

Заслуженный пилот добавил, что в самолеты Sukhoi Superjet 100 за все время эксплуатации 13 раз попадала молния, однако она не оказывала на него негативного воздействия. По его словам, летчики-испытатели специально проверяли лайнеры в грозовых облаках, но «ничего не происходило».