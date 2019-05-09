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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,   Сделано для агрегаторов 
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Заслуженный пилот назвал возможные ошибки экипажа сгоревшего SSJ100

Бывший летный директор «Внуковских авиалиний», заслуженный пилот Юрий Сытник заявил «РИА Новости», что авиакатастрофа в московском аэропорту Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу.

Он выразил мнение, что пилоты «при входе в зону грозовой деятельности не выключили первый комплект автопилота, не выключили первый комплект локатора и не выключили один из комплектов радиостанции». Сытник заявил, что в связи с этим экипаж потерял радиосвязь.

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Появилось аудио с принятыми за «горит в молнии» словами пилота SSJ100

Заслуженный пилот добавил, что в самолеты Sukhoi Superjet 100 за все время эксплуатации 13 раз попадала молния, однако она не оказывала на него негативного воздействия. По его словам, летчики-испытатели специально проверяли лайнеры в грозовых облаках, но «ничего не происходило».

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Следствие сочло ошибкой экипажа SSJ включенные двигатели и открытое окно

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5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в Шереметьево. Он должен был отправиться в Мурманск, однако спустя некоторое время после вылета попал в грозовой фронт, поэтому экипаж решил вернуться. При посадке у лайнера подломились стойки шасси, и он загорелся. В результате погиб 41 человек, а десять госпитализировали.

Впоследствии СМИ опубликовали аудиозапись фрагмента переговоров пилота с диспетчерами аэропорта после аварийной посадки. Он сообщил о частичной потере радиосвязи. Источники РБК и «РИА Новости» в Росавиации подтвердили подлинность записи.

Теги: Шереметьево, «Аэрофлот», SSJ100, авиакатастрофа
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