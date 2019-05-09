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Allergan $189 (+34,88%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+6,44%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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В МВД подтвердили планы создать платформу ГИБДД с данными о нарушителях

ГИБДД России планирует создать открытую цифровую базу, куда будут вноситься данные о злостных нарушителях правил дорожного движения. Эту информацию подтвердили агентству «РИА Новости» в пресс-службе МВД России.

«Формирование информационного массива данных о лицах, систематически нарушающих правила дорожного движения, предусматривается в рамках создания открытой цифровой платформы ГИБДД», — говорится в сообщении.

Как пояснили в МВД, в настоящее время создание соответствующего ресурса находится на стадии проработки. Однако в ведомстве не смогли ответить, кто попадет под понятие «злостного нарушителя ПДД», а также за какой период и сколько раз водителю нужно будет нарушить правила, чтобы попасть в эту базу. Также в МВД не смогли пояснить, каким образом данные нарушителей будут исключаться из данного списка, и с какой целью она создается. 

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Впервые о планах ГИБДД создать цифровую базу для злостных нарушителей стало известно в конце апреля. В частности, начальник управления ГИБДД России Роман Мишуров в интервью «Известиям» сообщал, что в базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах.

Как отмечал начальник управления ГИБДД, для злостных нарушителей правил может быть введен запрет на работу в сфере пассажирских перевозок. Также возможность трудоустройства в этой сфере могут потерять те, кого лишали прав. «Такие люди не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения и не должны нести в себе угрозу для законопослушных граждан», — говорил Мишуров.

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Он также отмечал, что ГИБДД добивается полного запрета на возможность получения прав теми, кто состоит на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере.

Еще одно ужесточение будет связано с возможностью управления автомобиля лицами, которые получали права в другом государстве. К ним относятся как иностранцы, так и россияне, сдававшие экзамены за рубежом. Для того, чтобы получить российские права, им придется пересдавать испытания, отмечал начальник ГИБДД.

Теги: ГИБДД, ПДД, нарушители
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