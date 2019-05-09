В МВД подтвердили планы создать платформу ГИБДД с данными о нарушителях

ГИБДД России планирует создать открытую цифровую базу, куда будут вноситься данные о злостных нарушителях правил дорожного движения. Эту информацию подтвердили агентству «РИА Новости» в пресс-службе МВД России.

«Формирование информационного массива данных о лицах, систематически нарушающих правила дорожного движения, предусматривается в рамках создания открытой цифровой платформы ГИБДД», — говорится в сообщении.

Как пояснили в МВД, в настоящее время создание соответствующего ресурса находится на стадии проработки. Однако в ведомстве не смогли ответить, кто попадет под понятие «злостного нарушителя ПДД», а также за какой период и сколько раз водителю нужно будет нарушить правила, чтобы попасть в эту базу. Также в МВД не смогли пояснить, каким образом данные нарушителей будут исключаться из данного списка, и с какой целью она создается.

Впервые о планах ГИБДД создать цифровую базу для злостных нарушителей стало известно в конце апреля. В частности, начальник управления ГИБДД России Роман Мишуров в интервью «Известиям» сообщал, что в базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах.