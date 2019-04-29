ГИБДД решила создать цифровую базу злостных нарушителей

Злостных нарушителей ПДД могут лишить возможности работать в сфере пассажирских перевозок. Для этого ГИБДД намерена создать специальную базу данных, куда будут вноситься недобропорядочные водители

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ГИБДД прорабатывает возможность создания цифровой базы, куда будут внесены данные о злостных нарушителях правил дорожного движения. Об этом в интервью «Известиям» рассказал начальник управления ГИБДД России Роман Мишуров.

«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит в том числе компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав. В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах», — рассказал Мишустин.

Как пояснил начальник ГИБДД, для злостных нарушителей правил может быть введен запрет на работу в сфере пассажирских перевозок. Также возможность трудоустройства в этой сфере могут потерять те, кого лишали прав. «Такие люди не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения и не должны нести в себе угрозу для законопослушных граждан», — подчеркнул он.

Также ГИБДД добивается полного запрета на возможность получения прав теми, кто состоит на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере. «Сейчас частные организации, имеющие лицензию, нередко выдают им справки, позволяющие претендовать на водительское удостоверение. Как только мы сможем получать информацию о больных от Минздрава напрямую, эти лица будут исключены из дорожной системы навсегда», — пояснил Мишустин.

Еще одно ужесточение регулирование будет связано с возможностью управления автомобиля теми лицами, которые получали права в другом государстве. К ним относятся как иностранцы, так и россияне, сдававшие экзамены за рубежом. Им придется пересдавать испытания для того, чтобы получить российские права.