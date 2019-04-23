В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Глава ГИБДД ​генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Почему мы едем с прицепом — и у нас минус 20 километров в час? А везем ребенка, не можем написать минус 20 километров в час?» — сказал он.

Черников отметил, что в ведомстве появились вопросы о том, как это администрировать и как наказывать нарушителей. Глава ГИБДД заявил, что ограничения нужно внести в правила дорожного движения.

Он также предложил сделать обязательными наклейки с оповещением о том, что в машине находится ребенок, передает ТАСС. Черников отметил, что за отсутствие такого знака можно делать предупреждение, но не выписывать штрафы.