Депутат Ионин дал в СК показания о стрельбе из охолощенного автомата

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, устроивший стрельбу из охолощенного оружия в городе Камышлове Свердловской области, рассказал на допросе у следователя подробности инцидента. Об этом парламентарий рассказал РБК.

«Я пришел сегодня в Следственный комитет, допрос длился 4 часа, отчасти из-за сложностей связанных с юридическим оформлением показаний действующего депутат Государственной Думы. Я написал заявление с просьбой не применять мой депутатский иммунитет», — сказал Ионин.

По словам депутата, он общался с «профессиональным следователем», в ходе чего были обсуждены все вопросы. Кроме того, Ионин сообщил, что он предоставил следователю купленный для «Юнармии» охолощенный автомат, а также все документы на это оружие.

Инцидент со стрельбой во дворе жилого дома в городе Камышлове произошел 4 мая. В тот же день местные жители опубликовали в интернете видео произошедшего.На кадрах видно, что парламентарий в окружении нескольких людей стреляет в воздух из автомата. Позже Ионин подтверждал РБК, что на видео именно он, однако он отметил, что держал в руках «охолощенное оружие», которое «совершает звуки, имитирующие выстрелы». По его словам, автомат приобретался для «Юнармии». Депутат признал свою вину в неправомерных действиях и добавил, что готов понести наказание.

В ГУ МВД по Свердловской области РБК сообщали, что по факту инцидента будут проведены проверочные мероприятия.