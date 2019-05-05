СМИ узнали об уголовном деле в отношении стрелявшего из автомата депутата

СМИ узнали об уголовном деле в отношении стрелявшего из автомата депутата

В отношении депутата Госдумы от «Справедливой России» Дмитрия Ионина, якобы устроившего стрельбу из автомата, возбуждено уголовное дело. Об этом пишут ТАСС и «Уралинформбюро» со ссылкой на источники.

По данным «Уралнформбюро», дело возбуждено по ст. 213 УК (Хулиганство) в отношении неустановленных лиц. ТАСС номер статьи не уточняет.

Речь идет об видеозаписи с Иониным, сделанной 4 мая. На ней депутат в окружении нескольких человек стреляет в воздух из автомата в городе Камышлове. Парламентарий подтвердил РБК, что на видео именно он, однако подчеркнул, что держит в руках «охолощенное оружие», которое «совершает звуки, имитирующие выстрелы». По его словам, автомат приобретен для «Юнармии». Депутат признал свою вину в неправомерных действиях и добавил, что готов понести наказание.

В ГУ МВД по Свердловской области РБК сообщали, что по факту инцидента проводят проверочные мероприятия, отказавшись от дальнейших комментариев.