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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Общество ,  
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СМИ узнали об уголовном деле в отношении стрелявшего из автомата депутата

В отношении депутата Госдумы от «Справедливой России» Дмитрия Ионина, якобы устроившего стрельбу из автомата, возбуждено уголовное дело. Об этом пишут ТАСС и «Уралинформбюро» со ссылкой на источники.

По данным «Уралнформбюро», дело возбуждено по ст. 213 УК (Хулиганство) в отношении неустановленных лиц. ТАСС номер статьи не уточняет.

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Депутат Думы объяснил видео со стрельбой из автомата во дворе жилого дома

Речь идет об видеозаписи с Иониным, сделанной 4 мая. На ней депутат в окружении нескольких человек стреляет в воздух из автомата в городе Камышлове. Парламентарий подтвердил РБК, что на видео именно он, однако подчеркнул, что держит в руках «охолощенное оружие», которое «совершает звуки, имитирующие выстрелы». По его словам, автомат приобретен для «Юнармии». Депутат признал свою вину в неправомерных действиях и добавил, что готов понести наказание.

В ГУ МВД по Свердловской области РБК сообщали, что по факту инцидента проводят проверочные мероприятия, отказавшись от дальнейших комментариев.

Теги: депутат, стрельба, Уголовное дело
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