МВД сообщило о проверочных мероприятиях после данных о стрельбе депутатом

МВД сообщило о проверочных мероприятиях после данных о стрельбе депутатом

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил РБК, что до получения результатов проверочных мероприятий не готов комментировать информацию о том, что депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин открыл стрельбу из автомата во дворе жилого дома.

Как сообщил РБК сам Ионин, к нему пока никто из правоохранительных органов не обращался, «ни с информацией о возбуждении уголовного дела, ни о каких-либо административных проверках».

Инцидент со стрельбой во дворе жилого дома в городе Камышлове произошел 4 мая. В тот же день местные жители опубликовали в интернете видео произошедшего. Как отмечали местные СМИ, в стрелявшем узнали Ионина, а сам он не отрицал, что присутствует среди людей, попавших на запись.