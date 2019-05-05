МВД сообщило о проверочных мероприятиях после данных о стрельбе депутатом

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил РБК, что до получения результатов проверочных мероприятий не готов комментировать информацию о том, что депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин открыл стрельбу из автомата во дворе жилого дома.
Как сообщил РБК сам Ионин, к нему пока никто из правоохранительных органов не обращался, «ни с информацией о возбуждении уголовного дела, ни о каких-либо административных проверках».
Инцидент со стрельбой во дворе жилого дома в городе Камышлове произошел 4 мая. В тот же день местные жители опубликовали в интернете видео произошедшего. Как отмечали местные СМИ, в стрелявшем узнали Ионина, а сам он не отрицал, что присутствует среди людей, попавших на запись.Позднее парламентарий рассказал РБК, что автомат не совершает выстрелов, а имитирует звуки стрельбы. По его словам, охолощенное оружие было приобретено для «Юнармии». При этом Ионин отметил, что с его стороны было «глупо взять его [автомат] в руки и нажать на курок», и добавил, что готов понести административное наказание в рамках законодательства.