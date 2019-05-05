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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Депутат Думы объяснил видео со стрельбой из автомата во дворе жилого дома

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал РБК появившееся в интернете видео со стрельбой из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове.

Речь идет о записи, сделанной 4 мая жильцами дома, во дворе которого произошел инцидент. Ролик опубликовало, в частности, издание «Екатеринбург Онлайн». Издание отмечает, что в стрелке узнали Ионина, а сам депутат не отрицает, что был в компании попавших на видео людей.

«Во-первых, это не стрельба. Это охолощенное оружие, оно не совершает выстрелов, оно совершает звуки, имитирующие выстрелы. Автомат был приобретен нами, чтобы передать ребятам из «Юнармии», — заявил РБК Ионин.

По словам депутата, его помощник Грибков дал ему купленный для юнармейцев автомат и «показал документы, что он охолощенный». «Я и говорю: «Слушай, а точно надо в «Зарницу» таким играть?» Он мне отвечает: «Ну, проверь», — сказал он.

При этом парламентарий признал, что с его стороны было «глупо <…> взять его в руки и нажать на курок». «Это административное правонарушение, с депутата спрос втройне», — сказал Ионин и добавил, что готов понести административное наказание в рамках законодательства.

Теги: новости РБК, депутат, стрельба, автомат
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