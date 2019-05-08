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Pfizer $48 (+18,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Суд счел доказанной вину Кокорина и Мамаева
Судья Пресненского суда Елена Абрамова назвала доказанной вину Александра Кокорина и Павла Мамаева. Наказание, которое суд избрал для футболистов, станет известно позже в среду
Александр Кокорин (второй справа) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Несмотря на показания подсудимых, их вина полностью подтверждается другими доказательствами», — сказала Абрамова в ходе заседания суда. Она отметила, что Павел Мамаев, Александр Кокорин, брат последнего Кирилл Кокорин, а также Александр Протасовицкий совершили умышленное причинение вреда здоровью, действуя из хулиганских побуждений, сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Ожидается, что приговор обвиняемым будет вынесен в ближайшее время.

Ранее представитель обвинения Светлана Тарасова потребовала дать фигурантам дела до полутора лет колонии общего режима. При этом она подчеркнула, что потерпевшие не настаивали на суровом наказании для футболистов и не предъявляли к ним гражданского иска.

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Кокорин и Мамаев в последнем слове попросили не ломать их судьбу

Братья Кокорины, Мамаев, а также футболист любительской лиги Протасовицкий были арестованы после инцидента в центре Москвы, который произошел в октябре прошлого года. Как установило следствие, тогда они избили водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а также устроили драку в одной из столичных кофеен с главой департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным.

Обвиняемые частично признали свою вину, а во время последнего слова попросили не ломать им судьбы реальным тюремным заключением.

Спортсменам вменялись хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК), побои (ч. 2 ст. 116 УК) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115).

Авторы: Маргарита Алехина, Артем Филипенок
Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев
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