Суд смягчил обвинение в хулиганстве Кокорину и Мамаеву

Суд смягчил обвинение в хулиганстве Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы, который рассматривал дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, счел, что спортсмены и их друзья, обвиняемые среди прочего в хулиганстве, не состоял в преступном сговоре, передает корреспондент РБК.

«Суд не усматривает факта сговора в действиях подсудимых», — заявила судья Елена Абрамова. Это исключает из обвинения квалифицирующий признак о предварительном сговоре, что грозило обвнияемым более строгим наказанием.

Судья продолжает оглашать приговор. Согласно ему, Кокорин, Мамаев признаны виновными в хулиганстве «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).