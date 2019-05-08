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Allergan $189 (+33,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,19%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
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Лавров объяснил кризис «ядерной сделки» с Ираном безответственностью США

На встрече с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом российский министр Сергей Лавров сказал, что главной темой их беседы станет ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД) — «ядерной сделки» с Ираном. Кризис соглашения Лавров связал с действиями Вашингтона, передает «РИА Новости».

«Нам, как я понимаю, в качестве главного вопроса предстоит обсудить неприемлемую ситуацию, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, ситуацию, которая сложилась из-за безответственного поведения Соединенных Штатов, которые отказались от своих обязательств, закрепленных Советом Безопасности ООН соответствующей резолюцией», — сказал министр.

8 мая Тегеран известил Германию, Великобританию, Китай и Россию о том, что намерен приостановить выполнение отдельных обязательств по сделке об отказе от ядерной программы в обмен на снятие санкций. В заявлении Ирана говорится, что страны — участницы сделки не предприняли конкретных шагов, чтобы «компенсировать [ущерб от] санкций США». Из-за этого Тегеран не видит иного выхода, кроме как «сократить свои обязательства». В частности, он не будет соблюдать договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Другим странам-участницам сделки власти Ирана дали 60 дней на исполнение обязательств.

Ситуацию вокруг ядерной сделки также прокомментировали в Кремле, передает корреспондент РБК. «Вы знаете, что президент Путин неоднократно говорил о своей приверженности СВПД, о важности и безальтернативности в настоящий момент. Президент Путин также неоднократно говорил о последствиях необдуманных шагов в отношении Ирана, имеется в виду то решение, которое принято в Вашингтоне. Вот мы видим, что эти последствия начинают выступать», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков отказался говорить, готова ли Россия вновь начать исполнение санкций против Тегерана. «Пока об этом преждевременно говорить. Пока нужно трезво оценить ситуацию, обменяться позициями на сей счет. Ситуация серьезная. Она, безусловно, спровоцирована предыдущими решениями... Сейчас нужен анализ этой ситуации и контакты по линии дипломатических ведомств», — подчеркнул он.

Политика
Иран отказался исполнять отдельные обязательства по ядерной сделке

Теги: Иран, ядерная сделка, Сергей Лавров
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