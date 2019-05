Лазарев показал видео «малопонятного» отрывка номера для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев опубликовал в Instagram видеозапись фрагмента первой репетиции своего номера для «Евровидения».

https://www.instagram.com/p/BxKLWnFgiRB/

Певец отметил, что из размещенного ролика «мало пока что понятно», подчеркнув, что «сразу раскрывать всех секретов и не надо».

Лазарев представляет Россию на конкурсе уже во второй раз. В 2016 году он занял третье место с песней You Are the Only One. Лазарев заявил, что согласился на повторное участие, поскольку ему «захотелось вновь стать частью этого шоу».

Лазарев выступит с песней Scream («Крик»). Музыку написал Димитрис Контопулос, слова — Шарон Вон. В создании песни также принимал участие Филипп Киркоров.



«Евровидение» в этом году пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.