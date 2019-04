Сергей Лазарев объяснил свое решение вновь выступить на «Евровидении»

В этом году Лазарев выступит с песней Scream, которую написали певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.

Песенный конкурс «Евровидение» пройдет 14–18 мая в Тель-Авиве. Россия выступит во втором полуфинале, который состоится 16 мая. Лазарев уже принимал участие в «Евровидении» в 2016 году в Стокгольме. Тогда он выступал с песней You Are the Only One и занял третье место.