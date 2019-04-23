Сергей Лазарев объяснил свое решение вновь выступить на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев, который в 2019 году будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение», стартующем 14 мая в Тель-Авиве, рассказал, почему согласился повторно в нем участвовать.

В интервью агентству «РИА Новости» он признался, что данное решение далось ему с трудом. «Когда поступило предложение, <…> я размышлял, было 50 на 50 в моей голове — и за, и против», — сказал певец. Лазарев назвал «Евровидение» праздником музыки и «одним из самых лучших музыкальных соревнований в мире». «И мне захотелось вновь стать частью этого шоу», — объяснил Лазарев.

Еще одним аргументом в пользу того, чтобы принять приглашение, стала песня, которая была написана для конкурса. Лазарев признался, что, когда услышал ее, принял решение, что все-таки стоит ехать.