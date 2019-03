Сергей Лазарев представил песню для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев опубликовал на своей странице на YouTube песню Scream («Крик»), с которой он выступит на конкурсе «Евровидение». Композиция написана на английском языке.

«Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст,​ и все обрело еще больший смысл», — отметил Лазарев на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что «счастлив» вновь участвовать в Евровидении.

Премьеру песни Лазарев анонсировал в пятницу, 8 марта. Композитором произведения стал грек Димитрис Контопулос, слова написала музыкант Шарон Вон. В создании песни также принимал участие Филипп Киркоров.

Финал «Евровидения» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В 2016 году Лазарев уже представлял Россию на конкурсе — он занял третье место с песней You Are the Only One.​