Власти Шри-Ланки задержали и уничтожили всех причастных к терактам

На Шри-Ланке задержали или уничтожили всех причастных к серии взрывов, которые произошли на территории страны 21 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности начальника полиции страны Чандану Викрамаратну.

Он также рассказал, что правоохранительные органы конфисковали комплектующие для изготовления бомб, которые террористы планировали использовать в будущем.

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла в день празднования католической Пасхи (21 апреля). Террористы-смертники атаковали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Негомбо и Баттикалоа. В общей сложности прогремело восемь взрывов. В результате атак погибли по меньшей мере 250 человек, еще порядка 500 пострадали.