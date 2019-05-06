Порошенко сменил командующего операцией Объединенных сил в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко назначил генерала-лейтенанта Александра Сырского новым командующим операции Объединенных сил в Донбассе. Об этом он сообщил на встрече с военнослужащими в Донецкой области, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Порошенко, предложение назначить на пост Сырского поступило от министра обороны Степана Полторака и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко. Президент поддержал его.

«Александр Станиславович успешно прошел все должности от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба…, принимал активное участие в Антитеррористической операции в сложных условиях 2014–2015 годов. Сначала был начальником штаба, позднее возглавлял антитеррористическую операцию в сложнейших условиях нашей истории», — отметил Порошенко.

Президент также поблагодарил за работу предыдущего командира Объединенных сил Сергея Наева и всех военнослужащих, участвовавших в ООС за «мужество, решительность и стойкость».