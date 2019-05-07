Шереметьево сообщил о начале работы по расписанию после катастрофы SSJ100

Шереметьево сообщил о начале работы по расписанию после катастрофы SSJ100

Шереметьево начал работу в штатном режиме после катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, сообщил РБК представитель аэропорта.

«Мы работаем по расписанию», — подчеркнули в аэропорту.

После жесткой посадки SSJ100 вечером в воскресенье, 5 мая, когда на борту лайнера начался пожар, приведший к гибели 41 человека из 78, аэропорт временно работал с одной взлетно-посадочной полосой (ВПП).

К вечеру 6 мая следователи и специалисты МАК изъяли с ВПП все фрагменты сгоревшего самолета. Обломки переместили в ангар для дальнейшего изучения. После этого сообщалось, что Шереметьево открыл вторую полосу.