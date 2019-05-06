Шереметьево открыл вторую полосу после катастрофы SSJ100

Столичный аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы с двумя взлетно-посадочными полосами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, поступившем в РБК.

«Оперативные службы международного аэропорта Шереметьево после завершения работы следственной бригады СКР и представителей Межгосударственного авиационного комитета (МАК) на аэродроме эвакуировали аварийное воздушное судно SSJ100 и переместили его на удаленную стоянку, ликвидировав последствия авиационного происшествия», — указано в сообщении.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Аэропорт продолжил работу с одной ВПП.

К вечеру 6 мая следователи и специалисты МАК изъяли со взлетно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолета. Обломки переместили в ангар для дальнейшего изучения. СК опубликовал видео эвакуации самолета с ВПП.