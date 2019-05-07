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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
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Бурбулиса выписали из больницы

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса выписали из больницы после госпитализации с подозрением на инсульт. Об этом РБК сообщил администратор Народного университета «Ельцин университет», созданного Бурбулисом, Андрей Мальцев.

«Геннадий Эдуардович сам звонил и рассказал, что его выписали. Информация о диагнозе не разглашается, родственники против [этого]. Но он слабенький еще. При этом [он] общается и разговаривает и [чувствует себя] нормально», — рассказал Мальцев.

Бурбулиса в конце марта доставили в больницу из отеля Hyatt в Екатеринбурге. Врачи сообщили, что у него повысилось давление и подозревали инсульт.

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Бурбулиса повторно ввели в искусственную кому

Позже Бурбулиса отправили на лечение в Москву, где ввели в искусственную кому из-за стабильно тяжелого состояния. В начале апреля его родственники сообщили, что он пришел в себя.

Бурбулис занимал пост первого зампреда правительства России в 1991–1992 годах. До этого — пост госсекретаря РСФСР.

Теги: Геннадий Бурбулис, здоровье, новости РБК
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