Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса выписали из больницы после госпитализации с подозрением на инсульт. Об этом РБК сообщил администратор Народного университета «Ельцин университет», созданного Бурбулисом, Андрей Мальцев.

«Геннадий Эдуардович сам звонил и рассказал, что его выписали. Информация о диагнозе не разглашается, родственники против [этого]. Но он слабенький еще. При этом [он] общается и разговаривает и [чувствует себя] нормально», — рассказал Мальцев.

Бурбулиса в конце марта доставили в больницу из отеля Hyatt в Екатеринбурге. Врачи сообщили, что у него повысилось давление и подозревали инсульт.

Позже Бурбулиса отправили на лечение в Москву, где ввели в искусственную кому из-за стабильно тяжелого состояния. В начале апреля его родственники сообщили, что он пришел в себя.