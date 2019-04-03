Госпитализированный Геннадий Бурбулис пришел в сознание

Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, которого направили на лечение в Москву после госпитализации в Екатеринбурге, пришел в сознание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администратора Народного университета российского конституционализма «Ельцин университет» Андрея Мальцева.

«Информация от родственников такая: его вывели из комы. Состояние нормальное, он пришел в сознание», — рассказал Мальцев.

Утром 2 апреля в пресс-службе «Ельцин Центра» сообщили ТАСС, что состояние Бурбулиса оценивается как тяжелое. Сотрудники Бурбулиса говорят, что его состояние тяжелое, напрямую с врачами мы не говорили», — заявил представитель центра.

Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге 27 марта с подозрением на инсульт. Позднее его решили доставить на лечение в Москву. Последние несколько дней врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое.