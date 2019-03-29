Госпитализированного Бурбулиса решили доставить в Москву

Госпитализированного экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса решили доставить из Екатеринбурга в Москву. Об этом РБК сообщила заместитель исполнительного директора Ельцин-центра Людмила Телень.
«Готовился перелет в Москву. Но подтвержденной информации о том, вылетел ли борт, у нас нет», — отметила она.
Бурбулис должен был читать лекцию в Ельцин-центре. Однако 27 марта его доставили в больницу из отеля Hyatt с подозрением на инсульт. Позднее Телень заявила, что медики оценивают его состояние как средней тяжести.
Бурбулис был государственным секретарем РСФСР, с 1991 по 1992 год он занимал пост первого зампредседателя российского правительства. Бурбулис был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР. Он подписал документ от имени России вместе с президентом Борисом Ельциным.