Госпитализированного Бурбулиса решили доставить в Москву

Госпитализированного экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса решили доставить из Екатеринбурга в Москву. Об этом РБК сообщила заместитель исполнительного директора Ельцин-центра Людмила Телень.

«Готовился перелет в Москву. Но подтвержденной информации о том, вылетел ли борт, у нас нет», — отметила она.

Бурбулис должен был читать лекцию в Ельцин-центре. Однако 27 марта его доставили в больницу из отеля Hyatt с подозрением на инсульт. Позднее Телень заявила, что медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Бурбулис был государственным секретарем РСФСР, с 1991 по 1992 год он ​занимал пост первого зампредседателя российского правительства. Бурбулис был одним из главных действующих лиц при подготовке​ Беловежского соглашения, офор​мившего распад СССР. Он подписал документ от имени России вместе с президентом Борисом Ельциным.



