Короли будущего: как проходит детство юных принцев и принцесс Европы

): у Мэри Дональдсон нет никаких аристократических предков. Тем не менее 79-летняя правящая королева Маргрете II одобрила невестку и принимает активное участие в ее подготовке к роли датской королевы.

В 2005 году у пары родился первенец, которого назвали Кристиан. Он должен стать королем Дании после отца. В 2007-м у них родилась дочь Изабелла, а в 2011-м — близнецы Винсент и Жозефина. Семья живет в закрытой от туристов части королевского дворца Амалиенборг в Копенгагене.

Фредерик с женой стараются растить детей в обычных условиях. К примеру, принц Кристиан стал первым членом датской королевской семьи, которого отдали в детский сад вместо воспитания на дому, а потом — в общественную, а не частную, школу. Тот же путь прошли и его младшие братья и сестры. Сегодня все дети королевской четы учатся в одной государственной школе копенгагенского пригорода. 13-летний Кристиан регулярно участвует в светских мероприятиях вместе с матерью и отцом.

Кронпринц Дании Фредерик с женой Мэри Дональдсон и детьми (Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters)

Наследники испанского престола

41-летний король Испании Филипп VI — самый молодой европейский монарх. Со своей женой Летицией Ортиз Рокасолано он познакомился в 2002 году, будучи принцем, когда та работала корреспондентом по чрезвычайным происшествиям на одном из испанских телеканалов. Принцу понравилась девушка на экране, и он попросил своего друга-журналиста найти ее номер телефона. Через два года пара объявила о намерении пожениться. Родители Филиппа король Хуан-Карлос и королева София одобрили выбор сына и благословили свадьбу, несмотря на то что избранница сына не принадлежит к аристократической семье и к моменту знакомства с принцем была разведена.

В 2005 году Летиция родила первую дочь, которую назвали Леонор. Девочка унаследует престол после отца. Через два года родилась ее младшая сестра София.

Король Испании Филипп VI ​с женой Летицией и дочерьми (Фото: Eloy Alonso / Reuters)

Королевская семья живет в мадридском дворце Сарсуэла. Филипп и Летиция стараются дать дочерям престижное и качественное образование, подобное тому, что получил их отец. Леонор, а вслед за ней и София поступили в ту же престижную частную школу «Санта Мария де лос Росалес», в которой учился король. Летом принцесс отправляют в детский лагерь в США. Как и отец, наследная принцесса начала свою публичную карьеру в 13 лет, когда впервые выступила с публичной речью, посвященной 40-летию Конституции Испании.

Бельгийская королевская семья

Король Бельгии Филипп и Матильда д'Удекем д'Акоз держали свои отношения в тайне до официальной помолвки в 1999 году. В том же году состоялась их свадьба. В 2013 году Филипп, которому на тот момент было 43 года, занял бельгийский трон, когда его отец Альберт II отрекся от престола.

Отец Матильды был бельгийским графом, а мать — польской графиней, среди предков которой были русские князья и польские короли. Принцесса Матильда сразу стала популярна в обществе, в том числе потому, что одинаково хорошо владеет обоими главными языками Бельгии — французским и нидерландским, что дает ей право считаться королевой всей бельгийской нации.

У монаршей четы четверо детей. Старшая дочь Елизавета, которая должна наследовать бельгийскую корону после отца, родилась в 2001 году. В 2003-м появился на свет ее младший брат Габриэль, а через два года — Эммануэль. В 2008 родилась Элеонора — самая младшая из бельгийских принцесс.

Король Бельгии Филипп и королева Матильда с детьми (Фото: Frederic Sierakowski / Reuters)

Семья живет в королевском дворце в Брюсселе. В прошлом году 17-летняя Елизавета поступила в престижный Атлантический колледж, который находится в Уэльсе. 15-летний Габриэль и 11-летняя Элеонора учатся в католической школе имени Яна Беркманса. Несмотря на то что преподавание там ведется на нидерландском, оба ребенка свободно говорят на французском и изучают еще несколько языков. 13-летний принц Эммануэль учится в специализированной школе для детей с особенностями развития — у него дислексия.

Наследники шведской короны

Кронпринцесса Швеции Виктория познакомилась со своим будущим мужем Даниэлем Вестлингом в 2002 году — он был ее личным тренером в фитнес-центре. Они не скрывали своих отношений и регулярно появлялись вместе на публике. В 2010 году Виктория и Даниэль сыграли свадьбу. Бывший фитнес-тренер и бизнесмен из шведской глубинки принял титул графа Вестерготландского. Его супруга Виктория после смерти или отречения от престола ее отца Карла Густава XVI станет первой более чем за 300 лет женщиной на троне Швеции. Для того чтобы это стало возможным, в 1980 году король изменил порядок наследования, который действовал на протяжении почти 200 лет.

Семья принцессы Виктории живет в небольшом поместье Хага в окрестностях Стокгольма. У пары двое детей: дочь Эстель, рожденная в 2012 году, и появившийся на свет четырьмя годами позже Оскар. Первое публичное мероприятие Эстель состоялось, когда ей было два года: она участвовала в церемонии открытия детской сказочной тропы, названной в ее честь. В 2014 году родители отдали ее в стокгольмский детский сад. Сейчас девочка учится в первом классе престижной школы «Манила Кампус». Ее брат Оскар не так часто выходит на публику, но из-за насупленных бровей, которые он делает почти на каждой фотографии, СМИ уже прозвали его «самым сердитым королевичем».