Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

«Первый канал» и компания Group-IB, экспертов которой привлекли к изучению итогов голосования на финале шоу «Голос. Дети», отказались до окончания проверки прокомментировать РБК ее результаты или ход.

В финале шоу, который вышел в эфир в 27 апреля, по итогам зрительского голосования победила 10-летняя Микелла Абрамова. Дочь певицы Алсу и банкира Абрамова заручилась поддержкой 56,5% телезрителей. Наставником участницы была певица Светлана Лобода.

Однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил , что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов с аномальным отрывом. «Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — отметил Эрнст.

Телеканал начал проверку итогов конкурса, возможные фальсификации также изучает партнер Интерпола Group-IB.



6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.