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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Лауреат «Русского Букера» заявила о вине Сталина в блокаде Ленинграда

В немецкой газете Neue Zurcher Zeitung опубликована колонка писательницы и эссеиста Елены Чижовой о блокадном Ленинграде. Рассказывая о происходившем в городе, она пишет, что ненависть Иосифа Сталина к городу «способствовала планам Гитлера по уничтожению» города.

По мнению Чижовой, вина за трагедию блокадного Ленинграда лежит как на Гитлере, так и на Сталине. Роль руководителя нацистской Германии очевидна: чтобы избежать потерь со своей стороны, он принял решение организовать блокаду города, чтобы население гибло от голода и холода, пишет она. Для Сталина город «был не более чем объектом ненависти» из-за способности ленинградцев «думать самостоятельно». И то, и другое необходимо было устранить, чтобы усилить «богоподобную власть Сталина».

В качестве примера Чижова приводит то, что во время блокады поезда с боеприпасами отправлялись из Ленинграда на «большую землю», а Сталин не снабжал город даже небольшими поставками еды. Когда поезда возвращались в Ленинград, они были нагружены промышленным сырьем и инструментами.

«Два худших диктатора XX века сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», — пишет она.

Елена Чижова — лауреат Букеровской премии 2009 года, автор романов «Крошки Цахес», «Орест и сын», «Время женщин», «Лавра», «Полукровка» и других.

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«Самое главное прозвучало в самой ее публикации. Она не историк. И точка. Здесь нечего комментировать. Это дурная публицистика», — заявил РБК директор государственного музея обороны и блокады Ленинграда Сергей Курносов.

«Писательница, вероятно, плохо в школе учила географию и не очень себе представляет, что такое блокада Ленинграда. Блокада оставила только путь по Ладоге, соответственно, все эти поезда с военной продукцией, которые у нее фигурируют, — чистой воды фантазия. Ленинградские предприятия, которые не успели эвакуировать до замыкания кольца блокады, естественно, никуда никакие вагоны не гнали, поскольку остались просто без сырья», — заявил РБК военный историк, сотрудник Института Военной истории Алексей Исаев.

Теги: блокада Ленинграда, Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, новости РБК
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