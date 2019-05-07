Лауреат «Русского Букера» заявила о вине Сталина в блокаде Ленинграда

В немецкой газете Neue Zurcher Zeitung опубликована колонка писательницы и эссеиста Елены Чижовой о блокадном Ленинграде. Рассказывая о происходившем в городе, она пишет, что ненависть Иосифа Сталина к городу «способствовала планам Гитлера по уничтожению» города.

По мнению Чижовой, вина за трагедию блокадного Ленинграда лежит как на Гитлере, так и на Сталине. Роль руководителя нацистской Германии очевидна: чтобы избежать потерь со своей стороны, он принял решение организовать блокаду города, чтобы население гибло от голода и холода, пишет она. Для Сталина город «был не более чем объектом ненависти» из-за способности ленинградцев «думать самостоятельно». И то, и другое необходимо было устранить, чтобы усилить «богоподобную власть Сталина».

В качестве примера Чижова приводит то, что во время блокады поезда с боеприпасами отправлялись из Ленинграда на «большую землю», а Сталин не снабжал город даже небольшими поставками еды. Когда поезда возвращались в Ленинград, они были нагружены промышленным сырьем и инструментами.

«Два худших диктатора XX века сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», — пишет она.

Елена Чижова — лауреат Букеровской премии 2009 года, автор романов «Крошки Цахес», «Орест и сын», «Время женщин», «Лавра», «Полукровка» и других.