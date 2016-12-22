ЦРУ рассекретило доклад 1943 года о личности Гитлера

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило доклад от 1943 года о лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере, подготовленный антропологом Генри Филдом для Управления стратегических служб США.

Как утверждается в докладе, сексуальная жизнь Гитлера была двойной, как и его политические взгляды. «Он одновременно гомосексуал и гетеросексуал, социалист и ярый нацист, мужчина и женщина», — пишет автор документа. При этом считается маловероятным, что в течение «венского периода» жизни Гитлер вступал в гомосексуальные отношения. Также утверждается, что он испытывал эстетическое удовольствие от наблюдения за подростками. Кроме того, автор доклада пишет, что в ходе совместного заключения в тюрьме с его будущим заместителем Рудольфом Гессом Гитлер испытывал к нему сексуальное влечение.

Указывается, что Гитлер говорил, что женитьба не для него, и его «единственной невестой является родина». При этом он также утверждал, что «политика — это женщина».