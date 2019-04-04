МИД ответил сравнившему Сталина с Гитлером и ИГ главе НАТО

Заявление главы НАТО Йенса Столтенберга, поставившего Иосифа Сталина в один ряд с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), вызвало чувство стыда в его родной Норвегии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

​«В Норвегии, которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда», — заявил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, 3 апреля, говоря о необходимости увеличения расходов на военные цели, Столтенберг заявил, что только это поможет противостоять угрозам, присутствующим в нашем неидеальном мире.

​«Гитлера нельзя было остановить мирными протестами. Сталина нельзя было сдержать словами. А ИГ не могло быть побеждено при помощи диалога», — сказал Столтенберг.