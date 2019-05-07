В центре Вишневского сообщили о динамике пострадавших в катастрофе SSJ100

В центре Вишневского сообщили о динамике пострадавших в катастрофе SSJ100

Директор центра им. Вишневского, академик РАН Амиран Ревишвили рассказал, что у находящихся в медучреждении пациентов из аэропорта Шереметьево есть положительная динамика, сообщает «РИА Новости».

«Минимальная положительная динамика есть у всех, конечно, ждем возможных осложнений, но надеемся, что они будут минимальными», — сказал он.

Директор добавил, что двоих пациентов перевели из реанимации в отделение, а один человек перешел из тяжелого в состояние средней степени тяжести. Ревишвили отметил, что одна из пациенток находится на искусственной вентиляции легких, однако у нее также наблюдается положительная динамика.