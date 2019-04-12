Депутат Госдумы предложил запретить полиэтиленовые пакеты

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить использовать полиэтиленовые пакеты с 2025 года. Об этом он написал зампредседателю правительства Алексею Гордееву, передает «РИА Новости».

«Абсолютно убежден, что переходного периода хватит для того, чтобы подготовить экономику к такому шагу», — говорится в письме депутата, текст которого находится в распоряжении агентства.

Власов заявил, что использование полиэтиленовых пакетов наносит огромный вред окружающей среде, так как они очень долго разлагаются. Он добавил, что их доля в общем количестве мусора существенна.

Депутат подчеркнул, что во многих странах уже ввели подобный запрет, и необходимо последовать их примеру. Он попросил Гордеева оценить инициативу и распорядиться рассмотреть вопрос, как ее можно реализовать.