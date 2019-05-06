В Кремле отказались говорить о возможности остановки полетов SSJ100

В Кремле отказались говорить о возможности остановки полетов SSJ100

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о прекращении полетов самолетов Sukhoi Superjet 100 не является прерогативой главы государства. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Это не прерогатива президента — принимать решения. Это могут делать только специалисты», — ответил Песков на вопрос, считает ли президент необходимым остановить полеты SSJ100.

«Нужно дождаться официальных заключений комиссии относительно того, что именно стало причиной этого авиационного происшествия», — добавил он.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки полетов Sukhoi Superjet100 (SSJ100) после авиакатастрофы в Шереметьево нет.