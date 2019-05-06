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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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В Кремле отказались говорить о возможности остановки полетов SSJ100

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о прекращении полетов самолетов Sukhoi Superjet 100 не является прерогативой главы государства. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Это не прерогатива президента — принимать решения. Это могут делать только специалисты», — ответил Песков на вопрос, считает ли президент необходимым остановить полеты SSJ100.

«Нужно дождаться официальных заключений комиссии относительно того, что именно стало причиной этого авиационного происшествия», — добавил он.

Общество
Из-за жесткой посадки самолета в Шереметьево погиб 41 человек

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки полетов Sukhoi Superjet100 (SSJ100) после авиакатастрофы в Шереметьево нет.

Самолет компании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку 5 мая в аэропорту Шереметьево. Он вылетел в Мурманск, однако через некоторое время запросил разрешение вернуться, так как возникли технические неполадки. После посадки у самолета подломились стойки шасси, и он загорелся. В результате погиб 41 человек.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Песков также сообщал, что у него нет данных о планах ввести траур по погибшим в авиакатастрофе.

Теги: новости РБК, Sukhoi SuperJet 100
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