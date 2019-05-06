Нетаньяху направил Путину соболезнования после катастрофы SSJ100

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту Владимиру Путину и россиянам в целом соболезнования после авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом говорится на сайте его офиса.

«Мы поддерживаем российский народ в этот трудный час», — подчеркивается в сообщении.

В воскресенье самолет «Аэрофлота» вскоре после вылета из Москвы в Мурманск запросил разрешение на возвращение в Шереметьево и загорелся при посадке. В результате из 78 человек на борту погиб 41. Следственный комитет называл основными версиями произошедшего технические проблемы с самолетом, ошибку экипажа и погодные условия.

На происшествие в том числе отреагировал избранный президент Украины Владимир Зеленский, который назвал ее «трагедией, напоминающей о том, что жизнь — высшая ценность».