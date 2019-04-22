Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

Глав МИД Украины Павел Климкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и пообещал сделать все, чтобы во время переходного периода за внешнюю политику можно было не волноваться

Павел Климкин (Фото: Zuma / ТАСС)

Министр иностранных дел Павел Климкин поздравил украинский народ с проведением демократичных президентских выборов, а Владимира Зеленского - с победой на них.

«Сделаю все, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться», — заверил Климкин. На своей странице в сети Twitter министр также написал, что планов на будущее у него много — и политических, и личных.

Подробно о своих планах работы при новом президенте министр пообещал рассказать позже, а пока опубликовал на своей странице своеобразное «видеообращение».

«Даже видеобращение запишу, чтобы быть в тренде», — пошутил Климкин, приложив к своему посту видео с записью фрагмента из снятого по мотивам украинской сказки мультфильма «Жил-был пес». На видео уходящий в ночь волк оборачивается и говорит псу: «Ты заходи, если что».