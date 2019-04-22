Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,81 -0,24 EUR Бирж. 71,78 -0,27 Brent 73,74 +2,42% USD Нал. 64,26 63,41 EUR Нал. 72,28 71,35 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1250 +0,0007 BTC/USD Бирж. 5 333,60 +11,70 IMOEX 2 581,05 +0,67% RTSI 1 274,32 +1,07% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
PPL $35 (+12,58%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
PPL $35 (+12,58%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 19 апр, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 19 апр, 13:04
Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 13:35 Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес» Политика, 13:35 Полиция Москвы начала проверку данных о хищении картины Левитана Общество, 13:34 Аксенов усомнился в «принципиальных изменениях» после победы Зеленского Политика, 13:13 «Исторические выборы»: иностранные СМИ — о победе Зеленского Политика, 13:09 «Яндекс» раскрыл стоимость «Едадила» Технологии и медиа, 13:08 Звезды криптоиндустрии: кто есть кто в блокчейн-бизнесе Партнерский материал, 13:07 Экс-главу ростовского филиала Россельхозбанка отправили в СИЗО Общество, 13:07 Точно в цель: как большие данные меняют рекламный рынок РБК и МегаФон, 13:00 Какие новые материалы модная индустрия нашла в обычном мусоре Зеленая экономика, 13:00  5 причин заняться триатлоном этой весной Спецпроект РБК PINK, 13:00 Власти Шри-Ланки решили ввести в стране чрезвычайное положение Общество, 12:57 Власти Шри-Ланки сочли местную группировку ответственной за взрывы Общество, 12:54 В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича Политика, 12:50
Выборы на Украине ,  
0 
Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»
Глав МИД Украины Павел Климкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и пообещал сделать все, чтобы во время переходного периода за внешнюю политику можно было не волноваться
Павел Климкин (Фото: Zuma / ТАСС)

Министр иностранных дел Павел Климкин поздравил украинский народ с проведением демократичных президентских выборов, а Владимира Зеленского - с победой на них.

«Сделаю все, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться», — заверил Климкин. На своей странице в сети Twitter министр также написал, что планов на будущее у него много — и политических, и личных.

Подробно о своих планах работы при новом президенте министр пообещал рассказать позже, а пока опубликовал на своей странице своеобразное «видеообращение».

Фотогалерея 
Штаб Владимира Зеленского празднует победу на выборах. Фоторепортаж

«Даже видеобращение запишу, чтобы быть в тренде», — пошутил Климкин, приложив к своему посту видео с записью фрагмента из снятого по мотивам украинской сказки мультфильма «Жил-был пес». На видео уходящий в ночь волк оборачивается и говорит псу: «Ты заходи, если что».

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Согласно предварительным итогам голосования, после обработки местной ЦИК 98,64% протоколов на выборах лидирует Владимир Зеленский (поддержку ему выразили 73,18% избирателей). Основной соперник актера — действующий глава государства Петр Порошенко — набирает 24,50% голосов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Павел Климкин
Материалы по теме
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах и пригласила в Берлин
Политика
В Крыму назвали ожидания от прихода Зеленского к власти на Украине
Политика
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter