Из сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ100 извлекли тела всех погибших

Из сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ100 извлекли тела всех погибших

Оперативники извлекли из самолета Superjet 100-95 тела всех погибших в авиакатастрофе в Шереметьево, сообщил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих, передает корреспондент РБК.

«По состоянию на сегодняшнее утро, Следственным комитетом было извлечено 41 тело погибших», — сказал Дитрих.

Аварийная посадка и пожар на борту Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» произошли 5 мая. Борт экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, посадить самолет удалось только со второго раза из-за сложных метеоусловий.

При посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Всего жертвами пожара на борту стал 41 человек. Еще 37 человек спаслись, это четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.