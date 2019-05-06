Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки осмотреть место катастрофы SSJ100

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить осмотр места жесткой посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом сообщается на сайте СКР.

Отмечается, что он лично осмотрел место происшествия. «Александр Бастрыкин поручил незамедлительно организовать проведение всех необходимых экспертных исследований и в кратчайшие сроки окончить осмотр места происшествия, зафиксировав все доказательства, связанные с трагедией», — говорится в сообщении.

5 мая самолет авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс Москва — Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок. При посадке у него подломились стойки шасси, а также загорелись двигатели. На борту лайнера находились 78 человек. В результате авиакатастрофы 41 человек погиб.

По данным источников РБК, после взлета в самолет ударила молния. В СКР отметили, что катастрофа могла произойти из-за технической неисправности, неблагоприятных погодных условий или недостаточной квалификации пилотов.