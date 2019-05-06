Для опознания погибших в Шереметьево проведут генетическую экспертизу

Для опознания погибших в Шереметьево проведут генетическую экспертизу

Тела пассажиров, погибших при посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево, доставили в морг судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы в Тарном проезде. Об этом РБК сообщили два источника в бюро судебно-медицинской экспертизы.

«Здесь будет проведена процедура опознания тел родными, а также — генетическая экспертиза тел, которые сильно обгорели», — рассказал один из собеседников.

Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб, из самолета извлекли тела 17 человек. Тела 12 доставили в морг.

Вечером 5 мая самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Мурманск, по технической причине вернулся в аэропорт вылета. Во время посадки он трижды ударился о взлетно-посадочную полосу, из-за чего у лайнера подломилась стойка шасси, что привело к загоранию двигателей, огонь перекинулся на фюзеляж.