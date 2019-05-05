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Нетаньяху приказал армии Израиля продолжать «массированные удары» по Газе
За последние сутки палестинские боевики из Газы выпустили более 400 ракет и мин, на которые израильтяне ответили взаимными ударами по 220 целям
Фото: Pool New / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против палестинских боевиков их сектора Газа. Об этом он заявил на воскресном заседании кабинета министров, сообщает местное издание News Walla.

«Я дал указание Армии Обороны Израиля продолжать массированные атаки в секторе Газа и усилить войска [на границах анклава] силами бронетехники, артиллерии и пехоты», — сказал глава израильского правительства, добавив, что действия направлены на «восстановление мира и безопасности жителей юга Израиля.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль
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