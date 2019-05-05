Политика , 13:34
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Нетаньяху приказал армии Израиля продолжать «массированные удары» по Газе
За последние сутки палестинские боевики из Газы выпустили более 400 ракет и мин, на которые израильтяне ответили взаимными ударами по 220 целям
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против палестинских боевиков их сектора Газа. Об этом он заявил на воскресном заседании кабинета министров, сообщает местное издание News Walla.
«Я дал указание Армии Обороны Израиля продолжать массированные атаки в секторе Газа и усилить войска [на границах анклава] силами бронетехники, артиллерии и пехоты», — сказал глава израильского правительства, добавив, что действия направлены на «восстановление мира и безопасности жителей юга Израиля.
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