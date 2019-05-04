Армия Израиля нанесла удары по 120 целям в секторе Газа

Боевики выпустили по израильской территории уже более 200 ракет, обстрел продолжается свыше 12 часов. Армия обороны Израиля продолжает наносить ответные удары по палестинским территориям

Фото: Adel Hana / AP

Израильские военные в ответ на массированный ракетный обстрел нанесли удары по позициям боевиков ХАМАС и группировки «Палестинский исламский джихад» в палестинском секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter.

Согласно последним данным, опубликованным Армией обороны Израиля, боевики запустили более 200 ракет. Массированный ракетный обстрел продолжается уже более 12 часов.

Часть запущенных ракет была перехвачена системой ПРО «Железный купол». Журналистам, снимавшим репортаж из дома, пораженном одним из снарядов в Шаар-ха-Негев, удалось заснять момент перехвата. Во время съемок репортажа была объявлена тревого и журналисты побежали в укрытие. Однако вскоре они услышали разрыв противоракеты. на кадрах виден след от двух уничтоженных ракет.

Боевики группировки ХАМАС распространяют фотографии запуска ракет. Их также опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ, отметив, что террористы пытаются скрыть места пусков, размывая нижнюю часть кадров. «Мы хотим сказать две вещи: во-первых, мы и так знаем, откуда они стреляют, во-вторых — размытие не такое и хорошее», — прокомментировали попытки боевиков скрыться от ответных ударов в армии Израиля.