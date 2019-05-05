В секторе Газа возросло число погибших в стычках с армией Израиля

Число погибших в результате атаки с воздуха израильскими военнослужащими по палестинскому сектору Газа возросло до семи человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

По его данным, в результате атак погибла 37-летняя беременная палестинка, ее годовалая дочь, а также трое палестинцев, среди которых — 22-летний молодой человек. Еще двое палестинцев, протестовавших у границы, были убиты израильскими военными. Ранения получили двое израильтян: одна из них — 80-летняя женщина.

Ранее сообщалось о гибели четырех палестинцев в ходе столкновения с израильской армией.

В минувшую субботу, 4 мая, палестинские радикалы движения ХАМАС и группировки «Палестинский исламский джихад» выпустили по Израилю более 200 ракет. В ответ на действия палестинских военных израильские военные обстреляли позиции радикалов. Массированный ракетный обстрел продолжался свыше 12 часов.

Сектор Газа и Израиль регулярно обмениваются воздушными ударами. Так, 2 мая, военные Израиля сообщали о запуске с территории сектора Газа в сторону Израиля воздушных шаров с зажигательной смесью. После этого израильские военные сообщили о том, что из сектора Газа по территории Израиля были выпущены две ракеты. В ответ на это израильская армия нанесла удары по целям инфраструктуры ХАМАС на всей территории сектора Газа.