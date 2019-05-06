Мать финалиста «Голос. Дети» сообщила о приглашении в британский X-Factor

Занявшего второе место на конкурсе «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили участвовать в британском проекте X-Factor. Об этом заявила его мать Гульмира Алибек в интервью каналу TalkLike на YouTube.

«Нам звонят из Лондона, приглашают на проект X-Factor в Британии. Предложение поступило не от организаторов, а от частного лица. Он готов помочь нам», — рассказала она, отметив, что в настоящее время семья обдумывает данное предложение.

Также мальчика пригласили выступить на премии «Муз ТВ» в июне. По словам матери участника конкурса, с таким предложением к ней обратился гендиректор канала Арман Давлетьяров.

Алибек также рассказала, что c ее сыном на полтора года заключила контракт компания United.