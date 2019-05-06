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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Трамп сообщил о предложении юриста продлить его президентский срок

Американский президент Дональд Трамп поделился в Twitter призывом юриста Джерри Фалуэлла-младшего продлить его резидентский срок на два года из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Трампу должны добавить два года к его первому сроку в качестве компенсации за время, украденное этим коррумпированным и провалившимся госпереворотом», — написал юрист, руководитель Университета Либерти.

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Трамп согласился, что у него «украли» два года президентства, которые «невозможно вернуть». При этом он выразил мнение, что этот период был самым успешным в истории.

В апреле Минюст США опубликовал доклад Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. По итогам расследования, комиссия не нашла свидетельств сговора команды Трампа с Москвой. При этом генпрокурор США Уильям Барр должен был проверить возможное вмешательство Украины в президентские выборы 2016 года.

Теги: Дональд Трамп, Роберт Мюллер, президентский срок
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