Трамп сообщил о предложении юриста продлить его президентский срок

Американский президент Дональд Трамп поделился в Twitter призывом юриста Джерри Фалуэлла-младшего продлить его резидентский срок на два года из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Трампу должны добавить два года к его первому сроку в качестве компенсации за время, украденное этим коррумпированным и провалившимся госпереворотом», — написал юрист, руководитель Университета Либерти.

Трамп согласился, что у него «украли» два года президентства, которые «невозможно вернуть». При этом он выразил мнение, что этот период был самым успешным в истории.

В апреле Минюст США опубликовал доклад Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. По итогам расследования, комиссия не нашла свидетельств сговора команды Трампа с Москвой. При этом генпрокурор США Уильям Барр должен был проверить возможное вмешательство Украины в президентские выборы 2016 года.