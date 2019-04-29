Помпео заявил о вмешательстве России в американские выборы с 1974 года

Помпео заявил о вмешательстве России в американские выборы с 1974 года

Москва вмешивалась в американские выборы не только в 2016 году, но и в 1974-м, и в 1980-х, заявил госсекретарь США. О российской угрозе таким кампаниям «в течение длительного периода времени» рассказывается в книгах, добавил он

Майк Помпео (Фото: Anna Moneymaker / Bloomberg)

Москва представляла угрозу американским выборам не только в 2016 году, заявил в комментарии The Hill на мероприятии в Совете по международным отношениям госсекретарь США Майк Помпео. Подобная угроза, добавил он, была и в 1974 году, и, как ожидается, будет существовать на протяжении десятилетий.

Конечно, заверил Помпео, русские продолжают представлять угрозу выборам в США. Однако тезис о том, что подобная опасность является новой или в 2016 году она была более серьезной, американский госсекретарь опроверг (об этом говорится в докладе спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера).

«Само собой разумеется, что они [русские] представляли угрозу нашим выборам в 1974 году, они вмешивались в наши выборы в 1980-х годах», — рассказал глава внешнеполитического ведомства, заметив, что в книгах рассказывается о российской угрозе «в течение длительного периода времени». О каких именно книгах идет речь, Помпео не уточнил.

Тот факт, что Вашингтон оказался шокирован тем, что Россия, а до нее Советский Союз «не заботится» о делах американцев, показался дипломату ошеломляющим. «Мы должны ожидать, что в 2050 году русские все еще будут этим [вмешательством в выборы] заниматься», — добавил глава ведомства.