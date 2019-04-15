В Туве после бегства задержанных из изолятора возбудили дело о халатности

В Туве после бегства задержанных из изолятора возбудили дело о халатности

В Туве после бегства задержанных из следственного изолятора в отношении и.о. начальника межмуниципального отдела МВД «Барун-Хемчикский» возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК). Об этом сообщается на сайте республиканского управления СК.

По данным следствия, он допустил к дежурству стажера, не прошедшего стажировку и аттестацию. Это было сделано в нарушение требований действующих ведомственных приказов. В свою очередь стажер во время дежурства нарушил требования при выводе арестованных лиц из камер, в результате чего арестованные напали на сотрудника, после чего им удалось совершить побег.

14 апреля из изолятора временного содержания в межмуниципальном отделе МВД Р «Барун-Хемчикский» в городе Ак-Довураке в Туве сбежали девять человек. При этом они нанесли травмы дежурному.

Позднее полиция задержала четверых сбежавших, мужчин 1991, 1994, 1984 и 1977 годов рождения. Их обнаружили на территории Барун-Хемчикского района республики. Поиски остальных продолжаются.