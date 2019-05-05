Хабаровск накрыло дымом от природных пожаров

Хабаровск утром в воскресенье, 5 мая затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.

Как сообщили в ведомстве, из-за дым, который принес северо-восточный ветер, видимость ухудшилась до 6 км.

Пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю сообщает, что на территории региона утром зафиксировали 91 термическую аномалию, преимущественно это горение сухой растительности. При этом ведомство отмечает, что в воздухе нет превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.

Губернатор края Сергей Фургал распорядился установить особый противопожарный режим на территории Амурского, Бикинского, Ванинского, Вяземского, Нанайского, Советско-Гаванского, Хабаровского, Солнечного муниципальных районов, района имени Лазо, а также на территории городского округа Город Хабаровск. Ведомство рекомендует жителям региона не жечь костры и не поджигать сухую траву.

4 мая правительство Хабаровского края сообщило, что на территории региона действует 25 природных пожаров на площади более 2,5 тыс. га, часть из них удалось локализовать.