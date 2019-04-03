Пожар произошел в детском лагере под Хабаровском

Пожар произошел в детском лагере под Хабаровском

Пожар на площади 600 кв. м произошел на территории детского оздоровительного лагеря «Океан», который расположен рядом с селом Воронежское-1 недалеко от Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«На место вызова незамедлительно прибыли подразделения пожарной охраны. В ходе разведки было установлено, что произошло возгорание двух деревянных корпусов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в лагере людей не было, о пожаре сообщил сторож. Информация о пострадавших не поступала.

К ликвидации возгорания были привлечены 32 человека и восемь единиц техники. «Причины возгорания будут установлены в ходе проверки по факту пожара сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России», — отметили в ведомстве.