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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Политика ,  
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СМИ узнали об отставке министра обороны Британии из-за слов о диабете Мэй

Причиной увольнения министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона послужили его высказывания о здоровье премьер-министра Терезы Мэй, а также его желании втянуть британские войска в военные действия за рубежом. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве и руководстве Консервативной партии.

По их данным, Мэй была разочарована поведением Уильямсона после его слов о том, что наличие у Мэй сахарного диабета делает ее неготовой к исполнению функций премьер-министра, в связи с чем ей не следует далее оставаться в этой должности. При этом, как утверждают источники издания, сам Уильямсон эту версию категорически отрицает. Однако эти слова из уст бывшего министра обороны расслышал один из высокопоставленных партийных чинов, и в итоге содержание частной беседы стало достоянием премьера еще за несколько недель до скандала с утечкой информации с заседания Совета безопасности, что послужило официальным поводом для увольнения Уильямсона.

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Как утверждают источники издания, бывший министр также на одном из ужинов говорил о неготовности Мэй стать премьер-министром еще на один срок. При этом доверие к Уильямсону британский премьер утратила еще раньше, когда глава оборонного ведомства всячески стал стремиться к тому, чтобы отправить британские войска за рубеж, где они принимали бы участие в непосредственных боевых действиях, пишет газета. В частности, когда Мэй отвергла инициативу Уильямсона об отправке кораблей королевских ВМС в район спорных территорий в Южно-Китайском море, глава Минобороны нацарапал на официальном документе ругательное слово в адрес премьера.

Кроме прочего, в распоряжении Sunday Times оказался документ с одного из заседаний Совбеза, подтверждающий тот факт, что Уильямсон искал повод отправить британские войска в Африку, для реализации стратегии премьера по осуществлению миротворческих функций и защите диких животных. В связи с этим он приказал военному командованию подготовить планы интервенции как минимум в пять африканских стран, однако издание называет только четыре из них: Зимбабве, Нигерию, Кению и Египет.

Врачи диагностировали у Терезы Мэй сахарный диабет в 2013 году, когда ей было 57 лет. Изначально медики полагали, что у Мэй диабет 2 типа, поскольку в таком возрасте чаще всего встречается именно этот тип болезни. Однако оказалось, что у премьер-министра именно сахарный диабет 1 типа. После этого ей был назначен курс ежедневной инсулинотерапии.

Позже Мэй призналась, что узнав о болезни, она испытала настоящий шок. «Для меня это было сильным шоком и, да, мне потребовалось некоторое время, чтобы с этим справиться», но «диабет не повлиял на то, как я выполняю свою работу. Это просто часть моей жизни», — говорила премьер-министр.

Тереза Мэй отправила в отставку Гэвина Уильямсона 1 мая из-за утраты веры в его способность занимать данный пост после утечки в СМИ информации с заседания Совета национальной безопасности, на котором Великобритания одобрила участие китайской компании Huawei в создании сети мобильной связи пятого поколения (5G) в стране. Новым руководителем военного ведомства назначена Пенни Мордонт, ставшая первой в истории Великобритании женщиной, возглавившей оборонное ведомство.

Теги: Великобритания, Гэвин Уильямсон, министр обороны, отставка, Тереза Мэй
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