Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.

По словам Захаровой, Россия давно утратила веру в способность Уильямсона занимать пост министра.

«Гениально, хотя и поздно... Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

В среду Тереза Мэй освободила Гэвина Уильямсона от должности главы Минобороныиз-за утраты веры в его способность занимать данный пост. Новым руководителем ведомства назначена Пенни Мордонт, ранее занимавшая должность министра Великобритании по вопросам международного развития. Мордонт станет первой в истории Великобритании женщиной, возглавляющей оборонное ведомство.

В марте 2018 года Гэвин Уильямсон на фоне ухудшения российско-британских отношений из-за так называемого «дела Скрипалей» заявлял, что Москве следует «заткнуться» и не отвечать на высылку российских дипломатов из Лондона.