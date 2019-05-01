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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Мэй отправила в отставку министра обороны из-за утечки секретных данных
Речь идет об утечке попавшей в СМИ информации с заседания Совета национальной безопасности. Новым главой военного ведомства станет бывший министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт
Гэвин Уильямсон (Фото: Matt Dunham / AP)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй освободила от должности главу Минобороны Гэвина Уильямсона в связи с утратой веры в его способность занимать пост. Об этом говорится в письме Мэй Уильямсону, которое опубликовали BBC и журналистка Sky News в Twitter.

Отмечается, что новым руководителем военного ведомства назначен экс-министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт. Она станет первой в истории Великобриатнии женщиной на этом посту.

Как следует из письма Мэй Уильямсону, он уволен после утечки в СМИ информации с заседания Совета национальной безопасности, на котором Великобритания одобрила участие китайской компании Huawei. США обвиняют корпорацию в промышленном шпионаже. Уильямсон отрицает свою причастность к утечке. По данным Sky News, в отношении отправленного в отставку министра может быть начато уголовное расследование.

Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: Великобритания, министр обороны, отставка
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