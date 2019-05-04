В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области на 5 мая. Об этом сообщается на сайте организации.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

В инфографике отмечается, что желтый уровень погодной опасности продлевается из-за грозы, ветра и пожароопасности.

В начале текущей недели научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РБК, что к 5 мая ожидается потепление до плюс 22 градусов в европейской части России. Позднее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что это потепление продлится и в праздничные дни на следующей неделе.