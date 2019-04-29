Синоптики пообещали к воскресенью плюс 22 в европейской части России

Синоптики пообещали к воскресенью плюс 22 в европейской части России

В первые дни майских праздников в европейской части России ожидается похолодание, однако затем температура повысится до плюс 22 градусов. Об этом РБК рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В среду, 1 мая, дневная температура ожидается до плюс 16 градусов, установится антициклональная погода, солнце будет прогревать», — сообщил он РБК. Однако ночью температура будет опускаться ниже ноля — до минус 3 градусов.

В четверг, 2 мая, над европейской территорией России установится «ложбина низкого давления», сообщил Вильфанд. Ночные температуры подрастут до 5 градусов. Днем будет чуть прохладнее, чем 1 мая, — плюс 12–14 градусов.

«В последующие дни прогнозируется повышение дневных температур: в пятницу до плюс 20 градусов днем, в субботу и воскресенье — до плюс 22 градусов», — рассказал Вильфанд.

Самым теплым днем в Москве с начала года оказалось 25 апреля: на метеостанции на ВДНХ была зафиксирована температура плюс 23,3 градуса.